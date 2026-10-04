Scelte, intuizioni, coraggio: è ri-nata l’Italia di Mancini?

Prima intuizione: il modulo che nel calcio delle Nazionali - soprattutto per una che deve ricostruirsi da zero - conta. Mancini ha scelto il 4-3-3 perché è il più semplice da applicare e da evolvere con i pochi allenamenti a disposizione rispetto a un sistema con difesa a tre. Poi lo ha adattato alle caratteristiche degli uomini offensivi. Non avendo ali vere di livello assoluto, Mancini ha schierato tre attaccanti abituati a giocare al centro, chiedendo a Kean di muoversi sulla verticale e a Sebastiano Esposito o Raspadori di agire in raccordo. Con Vergara, entrato benissimo contro la Francia, può ulteriormente accrescere la creatività nella rifinitura.

Roberto Mancini sta dimostrando di non aver perso il tocco. O meglio, l’occhio per vedere i giocatori e incasellarli in posizioni e funzioni che si incastrano bene tra loro. Nell’arco di una sola settimana è riuscito a compiere qualche piccola scelta che ha portato un primo grande effetto positivo globale: l’Italia esiste.

CENTRO DI GRAVITÀ

Funziona perché Pio Esposito, sempre schierato al centro dall’inizio e questa è un’altra scelta rilevante da parte di Mancini, è un centro di gravità che gioca per la squadra e non il centravanti che ha bisogno dei rifornimenti degli esterni offensivi. Ecco perché oggi gli occhi dello staff di Mancini saranno su Pio, che le ha giocate tutte dall’inizio: è difficile rinunciarvi per la sfida di domani alla Turchia a Bologna, di fatto una prova del nove per la crescita della Nazionale, oltre che decisiva per blindare la permanenza nella Lega A di Nations League. Scamacca non è la stessa cosa, ma resta l’idea alternativa primaria allo spostamento di Kean al centro, e questo la dice lunga sulla visione del ct.

Super Donnarumma a parte, l’altro azzurro che è sempre partito dall’inizio è Tonali. L’altra intuizione particolare. Fu Spalletti a vederlo mezzala e lì è rimasto fino a una settimana fa, quando ha offerto una pessima prestazione contro il Belgio.