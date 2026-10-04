Primarie, Sensi del Pd fa esplodere tutto: "Il rischio che i russi votino Conte"

Inquinamento russo sul voto italiano. Non quello politico, bensì le primarie del centrosinistra. E a lanciare l'allarme non sono gli 007, ma il senatore dem Filippo Sensi, uno che di comunicazione (fin da quando sedeva a Palazzo Chigi, a fianco di Matteo Renzi) se ne intende parecchio. Il retroscena di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera è tellurico e rischia di sconvolgere ancora di più un'alleanza, quella tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, che mai come in queste ore sembra vacillare dopo le bordate incrociate tra i rispettivi leader Elly Schlein e Giusepep Conte.

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In ballo, come da qualche mese a questa parte, c'è la scelta del capo che dovrà sfidare Giorgia Meloni. In assenza di accordo tra le forze progressiste, si dovrà ricorrere alle primarie. Accanto ai tradizionali gazebo e sedi, c'è ovviamente anche l'opzione del voto online tanto caldeggiata dai 5 Stelle. E qui, secondo molti riformisti dem, sta "il rischio di un possibile inquinamento, temono insomma che Mosca possa decidere di avere un qualche interesse, diciamo così, nel favorire la corsa a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte, le cui posizioni sul conflitto in Ucraina sono note".

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Non è solo una voce. Alle inquietudini di Schlein e "moltissimi altri fedeli al correntone di Dario Franceschini, Roberto Speranza e Andrea Orlando", sottolinea Roncone, si aggiunge dettagli significativi. Al grillino Ricciardi che insiste per un voto online "senza alcun obbligo di pre-registrazione, perché sarebbe folle burocratizzare la partecipazione a una festa di popolo. E, ovviamente, senza la necessità di essere iscritto a un partito della coalizione", replica indirettamente Sensi, con una battuta fulminante e illuminante: "Qui il rischio è che invece che da Volturara Appula (paese natale di Conte, ndr) poi si mettano a votare da Minsk (la capitale della Bielorussia, Paese satellite di Putin)".

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Parole che spiegano meglio anche l'allarme lanciato qualche giorno fa da Lorenzo Guerini, leader dei riformisti ma soprattutto presidente del Copasir, l'uomo che tutto (o quasi) sa dei servizi segreti: "Penso che le votazioni sul web rischino solo di creare grande confusione. Preferisco che le persone vengano in carne ed ossa ai gazebo".

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