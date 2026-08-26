Anna Pepe, lo foto sul tavolo del Consiglio: scoppia la polemica a Monfalcone

Anna Pepe fa scalpore. E la musica, questa volta, non c'entra niente. La pop star ha postato sui social una foto che la ritrae seduta sul tavolo di rappresentanza, che per diversi anni è stata sede del Consiglio Comunale, dell’ex Pretura di Monfalcone, accanto al gonfalone comunale e alle bandiere della Repubblica Italiana e dell’Europa. Una pose giudicata non appropriata visto il luogo dove è stata scattata la foto. E così è scoppiata l'ennesima bufera.

L'immagine è stata screenshottata dall’ex consigliere comunale Elisabetta Maccarini, che l'ha poi postata sui suoi canali social. Su tutti, è arrivato anche il commento del consigliere regionale Diego Moretti, anche in quota dem in consiglio comunale nella Città dei Cantieri, che ha evidenziato come l'episodio "lascia interdetti sul rispetto delle istituzioni dell'artista stessa, di chi ha scattato la foto, e di chi, a nome dell'Amministrazione, ha permesso - sindaco, assessore o consigliere comunale, non importa - uno scempio simile. In un mondo politico e amministrativo locale e nazionale, in molti casi ridotto a passerelle e concorsi di bellezza più che al lavoro quotidiano, dove conta più l'apparire sui social con il selfie o il video, vedere immagini del genere fanno davvero male e fanno tristezza. Questo, a maggior ragione nel momento in cui il concerto, che ha avuto un grosso successo, è costato fondi pubblici, si gioca con l'istituzione come in un set cinematografico".