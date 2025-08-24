Damiano David, una furia dopo Roma-Bologna: cos'è successo

Damiano David, cantante e frontman dei Maneskin, è una furia al termine del match Roma-Bologna di ieri sera, sabato 23 agosto. Match finito 1-0 per i giallorossi. Una buona notizia dunque per l'artista, che è un tifoso della squadra allenata da Gasperini. Nonostante questo, però, il cantante è apparso piuttosto contrariato alla fine della partita, come si vede in un filmato diventato virale online. Nel video, Damiano ha lo sguardo corrucciato e il braccio teso e punta l'indice verso il terreno di gioco.

Più tardi è stato lui stesso a spiegare con chi ce l'avesse. In particolare, ha precisato che il suo disappunto non era rivolto né agli emiliani né ai sostenitori rossoblu in trasferta. "Giusto per chiarire, le mie pacatissime critiche non erano assolutamente dirette ai tifosi o alla squadra del Bologna, che stimo e rispetto. Ce l'avevo con quello vestito di giallo con fischietto :) Forza Roma sempre". Un chiaro riferimento all'arbitro, insomma.