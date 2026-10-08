Geppi Cucciari, è lite con il giornalista: "Perché la fa a me questa domanda?"

Botta e risposta tra Geppi Cucciari e un giornalista. Accade durante la conferenza stampa di presentazione di Zustissia, il film di Francesco Piras dedicato alla storia dell'errore giudiziario che ha coinvolto il pastore sardo Beniamino Zuncheddu, assolto dopo circa 33 anni di carcere.

"Le attrici possono scadere invecchiando?", chiede il giornalista con la comica che non la prende bene: "Mi fa strano che tu faccia questa domanda riferendo al fatto che una donna, un'attrice possa scadere solo perché invecchia. Invecchiare è un privilegio, perché l'alternativa è morire giovani".

E ancora, visibilmente infastidita: "Perché non l'hai fatta agli uomini?". "Perché - è la replica - purtroppo sono le donne che soffrono di questi stereotipi". "Le donne non soffrono di stereotipi - insiste Cucciari -, sono gli uomini che parlano alle donne, che pensano che... Comunque sì, io spero con i lactobacilli di tenermi bene per ancora una ventina d'anni e di poter interpretare...".