Geppi Cucciari lascia 'Un giorno da pecora': "Vogliono qualcuno disponibile tutto l'anno"

Geppi Cucciari dice addio a Un giorno da pecora. A darne l'annuncio, con la sua versione dei fatti, la stessa conduttrice: "A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di 'Un giorno da pecora' come avrei desiderato. Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede Rai di Milano per metà della stagione".

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Ecco che non manca la polemica: "Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare 'Un giorno da pecora' con 'Splendida cornice' e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali. È stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno". E ancora, sempre su Instagram: "Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio, mi mancherà Giorgio Lauro, che è stato sempre molto più di un collega e col quale negli anni abbiamo costruito un legame davvero speciale".

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