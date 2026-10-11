È morta Wilma De Angelis: “Abbiamo il cuore a pezzi”

E' morta all'età di 96 anni Wilma De Angelis, cantante e conduttrice televisiva. Attiva dal 1956 è riuscita ad affermarsi non solo nel mondo della televisione, ma anche in quello della musica, essendo una cantante davvero molto amata. Nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Quando vien la sera e, successivamente, a Canzonissima, dove conquista tutti con La ruota dell’amore. Nel 1961 Il 1961 è di nuovo a Sanremo, il suo brano 'Patatina'. In seguito ad una fortunata idea, insieme all'amico Paolo Limiti, nel 1979 su Telemontecarlo nasce una collaborazione artistica che la vedrà conduttrice per anni di alcune rubriche culinarie.

Limiti, in quegli anni direttore artistico di rete e autore di un programma in onda tutti i giorni nel palinsesto della rete, le offre di condurlo. Per Wilma dunque inizia una nuova esperienza nella conduzione televisiva con Telemenù in seguito diventato Sale, pepe e fantasia, che andrà in onda per diciotto anni consecutivi, anche con una collocazione all'interno del salotto di Luciano Rispoli, Tappeto volante. Inoltre propone format diversi in tale tematica come La spesa di Wilma, Complimenti allo chef, A pranzo con Wilma, dove la cantante-conduttrice, ospita ed intervista numerosi vip dello spettacolo e della politica; riprendendo il format Pranzo in TV ideato e condotto proprio da Rispoli per la Rai nei primi anni ottanta.