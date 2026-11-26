La non intervista di Fabio Fazio a Beppe Grillo ha suscitato molto scalpore. Il fondatore del Movimento Cinque Stelle è stato ospite nell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Ma più che un botta e risposta con il padrone di casa, il comico si è preso il palco del Nove e ha tenuto una sorta di comizio. E non ha risparmiato alcune frecciate velenose a Giuseppe Conte e aglie redi del fu M5s. Molti, però, si sarebbero aspettati almeno una domnada sul figlio di beppe - Ciro Grillo - che sta affrondando un processo nel quale lui e alcuni suoi amici sono già stati condannati in primo grado per stupro di gruppo.

Le critiche, evidentemente, hanno intaccato l’orgoglio di Fabio Fazio, che ha provato a giustificarsi in un colloquio andato in scena con la la direttrice di QN Agnese Pini. Il padrone di casa ha rivendicato la sua scelta. “Per rispondere a quelli che mi hanno detto, che mi hanno scritto, ‘a Grillo non hai fatto domande sul processo del figlio...’, dico che a me avevano insegnato da piccolo che quando c’è un processo in corso - e questo è proprio in corso, si è aperto qualche giorno fa il processo d’appello… - non si parla di questioni giudiziarie, per essere corretti nei confronti delle parti. E quindi è stata una scelta che si basa su questo principio, per me abbastanza sacro”.