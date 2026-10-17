Vasco-Spagnoli, "lui non ve lo dirà, lo dico io": cosa c'è dietro la rottura

"Mi dispiace per la decisione di Diego Spagnoli di lasciare questa avventura cominciata insieme più di quarant’anni fa. Proprio adesso che ci prepariamo a festeggiare cinquant’anni di musica sempre al massimo, con dieci concerti a Roma!": Vasco Rossi lo ha scritto sui social, annunciando la decisione del suo storico collaboratore di interrompere il lavoro insieme. Una scelta che arriva mentre il cantante prepara gli appuntamenti con il pubblico nella capitale.
Secondo la ricostruzione di Vasco, all’origine della separazione ci sarebbe una discussione sul palco durante le prove, davanti a due persone. "Non c’è alcun mistero", ha dichiarato il cantante parlando delle ragioni dell’uscita di Spagnoli, aggiungendo: "Lui non ve lo dirà mai ma ve lo dico io". Rossi ha raccontato di essere stato nervoso e teso, precisando che questo non costituisce una giustificazione. "Gli ho detto quello che pensavo e lui si è sentito offeso. Mi dispiace. Naturalmente si trattava di una goccia che faceva traboccare un vaso. Erano anni che i rapporti tra noi erano diventati faticosi", ha spiegato il cantante.
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Rossi, poi, ha sottolineato che Spagnoli "ha portato a termine il tour senza dirmi niente e, dopo l’ultimo concerto, mi ha mandato un video spiegandomi le sue ragioni. Naturalmente Diego non è sostituibile. Diego è Diego. Ma dobbiamo andare avanti e troveremo una soluzione per continuare lo spettacolo. Mai dire mai.. chi vivrà vedrà. Gli auguro tutto il bene del mondo, con affetto e gratitudine. La rotta continua… e ci vediamo a Roma!".