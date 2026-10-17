Libero logo
Abbonamento Digitale

Realpolitik, la vergogna di Sandra Amurri contro il governo: "Il politico vostro sniffa cocaina"

sabato 17 ottobre 2026
Realpolitik, la vergogna di Sandra Amurri contro il governo: "Il politico vostro sniffa cocaina"

2' di lettura

A Realpolitik, il talk show del weekend di Rete 4, esplode il caso Sandra Amurri. La giornalista di sinistra, molto vicina ideologicamente al Movimento 5 Stelle, è ospite di Tommaso Labate insieme a Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia.

In studio di discute di uno dei fatti principali della giornata, le manifestazioni degli studenti contro governo di Giorgia Meloni, sulla scorta di quanto accaduto già in Francia e Germania. Cortei e piazzate spesso condite da insulti, minacce e scontri con le forze dell'ordine, come da triste tradizione.

Per la Amurri, però, "la violenza è data da un clima che i giovani respirano, che non credono più a nulla e sa perché? Perché gli esempi che provengono dalla politica e purtroppo sì da questa politica che governa", spiega la giornalista che poi prosegue perdendo il controllo della riflessione. 

"Ascolti, è inutile dire a un ragazzo di non fare uso di cocaina se poi il ragazzo vive in un contesto dove il politico vostro sniffa cocaina, e me ne assumo tutta la responsabilità". Filini, sbigottito, protesta. "Ma di cosa parliamo? Ma si vergogni, è un livello veramente troppo basso, siamo proprio terra-terra così. Ma sa che cos'è violenza, sono i leader della sinistra che non condannano quelle scene lì". "Terra-terra cosa? - replica la Amurri, quasi indignata - Ma fare uso di cocaina è terra-terra? Per lei, per me no".

tag
sandra amurri
francesco filini
realpolitik
fratelli d'italia
tommaso labate

Ora è panico a sinistra Supermedia YouTrend, quanto pesa De Luca: il sondaggio fa venire la strizza alla sinistra

A Realpolitik Nicola Procaccini umilia in diretta Bonelli: "I sondaggi lo hanno intristito"

Botta e risposta Realpolitik, Sara Kelany zittisce l'ex grillino: "Grazie a Giorgia Meloni..."

ti potrebbero interessare

Quarto grado, la rissa su Garlasco tra Abbate e Capra: "Bestialità? Non siamo scemi"

Quarto grado, la rissa su Garlasco tra Abbate e Capra: "Bestialità? Non siamo scemi"

Massimo Giannini, il delirio totale su Vannacci: "Tra due ali di folla. E Meloni..."

Massimo Giannini, il delirio totale su Vannacci: "Tra due ali di folla. E Meloni..."

Claudio Brigliadori
Elisabetta Piccolotti zittita da Riccardo Molinari: "Vada in Spagna, la Pianura Padana..."

Elisabetta Piccolotti zittita da Riccardo Molinari: "Vada in Spagna, la Pianura Padana..."

Raffaele Sollecito a Verissimo, le parole pesantissime su Garlasco, Stasi e giudici

Raffaele Sollecito a Verissimo, le parole pesantissime su Garlasco, Stasi e giudici