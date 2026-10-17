Realpolitik, la vergogna di Sandra Amurri contro il governo: "Il politico vostro sniffa cocaina"

A Realpolitik, il talk show del weekend di Rete 4, esplode il caso Sandra Amurri. La giornalista di sinistra, molto vicina ideologicamente al Movimento 5 Stelle, è ospite di Tommaso Labate insieme a Francesco Filini, deputato di Fratelli d'Italia.

In studio di discute di uno dei fatti principali della giornata, le manifestazioni degli studenti contro governo di Giorgia Meloni, sulla scorta di quanto accaduto già in Francia e Germania. Cortei e piazzate spesso condite da insulti, minacce e scontri con le forze dell'ordine, come da triste tradizione.

Per la Amurri, però, "la violenza è data da un clima che i giovani respirano, che non credono più a nulla e sa perché? Perché gli esempi che provengono dalla politica e purtroppo sì da questa politica che governa", spiega la giornalista che poi prosegue perdendo il controllo della riflessione.

"Ascolti, è inutile dire a un ragazzo di non fare uso di cocaina se poi il ragazzo vive in un contesto dove il politico vostro sniffa cocaina, e me ne assumo tutta la responsabilità". Filini, sbigottito, protesta. "Ma di cosa parliamo? Ma si vergogni, è un livello veramente troppo basso, siamo proprio terra-terra così. Ma sa che cos'è violenza, sono i leader della sinistra che non condannano quelle scene lì". "Terra-terra cosa? - replica la Amurri, quasi indignata - Ma fare uso di cocaina è terra-terra? Per lei, per me no".