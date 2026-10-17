La Volta Buona, Killian Nielsen: "Ho visto papà tre volte nella mia vita"

"Da due anni non ci parliamo, non ho visto nessun messaggio e nessuna chiamata, ma spero che in futuro possa riavvicinarmi a lei": Killian Nielsen, 37 anni, lo ha detto a La Volta Buona su Rai 1 parlando del rapporto con sua madre Brigitte Nielsen. Diversa, ma ugualmente complessa, la storia con il papà: "L'ho visto tre volte nella mia vita: per me è stata un'emozione molto grande. Avevo sempre il desiderio di conoscere il mio vero padre". Fino a vent'anni, infatti, Killian ha creduto di essere figlio di un altro uomo, poi la scoperta che gli ha cambiato la vita: il suo vero padre è Mark Gastineau, ex campione di football americano.

Il 37enne ha raccontato che il primo incontro è avvenuto quando aveva vent'anni, ma la situazione familiare non era semplice: "Sua moglie era gelosa di mia mamma. Sono rimasto lì tre giorni". La seconda volta, invece, si sono rivisti quando Killian ne aveva 27, prima di perdere nuovamente i contatti: "Ho avuto i miei problemi di alcolismo", ha ammesso. Un nuovo incontro, poi, c'è stato la scorsa estate, quando Killian è volato negli Stati Uniti insieme alla compagna Laura.