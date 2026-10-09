Libero logo
Abbonamento Digitale

Vasco Rossi farnetica da Vincenzo De Luca: "Non come pensano quelli di destra"

di
Libero logo
venerdì 9 ottobre 2026
Vasco Rossi farnetica da Vincenzo De Luca: "Non come pensano quelli di destra"

2' di lettura

"La libertà non è fare quello che si vuole, come pensano quelli della destra italiana, una canzone non sostituisce l'impegno politico e sociale, d'accordo, ma può sempre aprire una crepa in un muro di indifferenza. Qualcuno dovrebbe tornare a scuola, ma ripartendo dalle elementari". Con queste parole Vasco Rossi ha commentato la Laurea Honoris Causa ricevuta ieri, mercoledì 7 ottobre, dall'Università di Salerno.

"Stiamo lavorando per avere un bell'evento a Capodanno". A dirlo è il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che guarda già alle prossime festività e sottolinea come la macchina organizzativa sia stata avviata per tempo: "Siamo già partiti con Luci d'Artista". Nessuna conferma, invece, sulla possibilità di avere Vasco Rossi per il concerto di fine anno. "Eh, esageriamo, non vi allargate. Vasco è bello e caro, ma costa", ha scherzato De Luca. "È impegnato, ovviamente, straimpegnato, ma non credo che faccia eventi a Capodanno. Ha già in programmazione molti eventi, ma non credo che farà la festa di Capodanno", ha spiegato questa mattina a margine dell'inaugurazione dell'autorimessa "Irno Center". 

Vasco Rossi, insulti al governo sulla droga. FdI: "Venga a visitare San Patrignano"

Vasco Rossi insulta ancora. I destinatari? Coloro che si trovano al governo. Dal palco dello Stadio Romeo Neri di Rimini...

Il sindaco ha poi commentato la giornata vissuta ieri da Vasco Rossi a Salerno. "È oltre che un grande artista anche un figlio di buona donna, parliamoci chiaro. Bravo, bravo, coinvolgente - ha detto - È uno di quei personaggi che ricordiamo per la sua arte, per i sentimenti che trasmette a tante generazioni. Ognuno di noi ricorda un pezzo di Vasco". Per De Luca, Vasco è stato anche "un maestro di libertà". "Di questi tempi insegnare ai giovani a essere liberi, uomini e donne liberi, insegnare a pensare con la propria testa è comunque un bel messaggio - ha concluso - La libertà significa anche rispetto delle regole e dei valori di solidarietà umana".

Vasco Rossi, la frase sul suo passato che fa scoppiare la rissa: "Ti denuncio"

Una vecchia vicenda giudiziaria torna a far discutere e scatena la dura reazione di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha r...
tag
vasco rossi
vincenzo de luca

Sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, siluro al Pd: "Vietare il burqa? Assolutamente d'accordo"

Volano stracci Angelo Bonelli a Realpolitik, De Luca lo insulta e lui reagisce così in diretta

Che sinistra Realpolitik, De Luca lo insulta e Bonelli sbotta: "Cos'ho dovuto spiegare a mia figlia"

ti potrebbero interessare

Bonelli e Fratoianni hanno un nuovo nemico: il brasiliano Neymar

Bonelli e Fratoianni hanno un nuovo nemico: il brasiliano Neymar

Francesco Storace
Giorgio Cremaschi querelato da Valditara dopo il post-choc: "Torna l'orrore"

Giorgio Cremaschi querelato da Valditara dopo il post-choc: "Torna l'orrore"

Federico Rampini: "Con Risiko la geopolitica diventa pop"

Federico Rampini: "Con Risiko la geopolitica diventa pop"

Daniele Priori
Sigfrido Ranucci "ha chiesto 4mila euro a un 76enne": la lettera è un caso

Sigfrido Ranucci "ha chiesto 4mila euro a un 76enne": la lettera è un caso