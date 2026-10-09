Vasco Rossi farnetica da Vincenzo De Luca: "Non come pensano quelli di destra"

"La libertà non è fare quello che si vuole, come pensano quelli della destra italiana, una canzone non sostituisce l'impegno politico e sociale, d'accordo, ma può sempre aprire una crepa in un muro di indifferenza. Qualcuno dovrebbe tornare a scuola, ma ripartendo dalle elementari". Con queste parole Vasco Rossi ha commentato la Laurea Honoris Causa ricevuta ieri, mercoledì 7 ottobre, dall'Università di Salerno.

"Stiamo lavorando per avere un bell'evento a Capodanno". A dirlo è il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che guarda già alle prossime festività e sottolinea come la macchina organizzativa sia stata avviata per tempo: "Siamo già partiti con Luci d'Artista". Nessuna conferma, invece, sulla possibilità di avere Vasco Rossi per il concerto di fine anno. "Eh, esageriamo, non vi allargate. Vasco è bello e caro, ma costa", ha scherzato De Luca. "È impegnato, ovviamente, straimpegnato, ma non credo che faccia eventi a Capodanno. Ha già in programmazione molti eventi, ma non credo che farà la festa di Capodanno", ha spiegato questa mattina a margine dell'inaugurazione dell'autorimessa "Irno Center".