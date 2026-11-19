Stavolta Voldemort può mettersi comodo, a mettere in crisi Harry Potter ci pensano i suoi stessi fan. La serie HBO più attesa è già finita sotto processo: siamo nella Sala Grande di Hogwarts, al banchetto che inaugura l’anno scolastico. Gli studenti battono le mani sui tavoli e invocano Silente; il preside – interpretato da John Lithgow – schiocca le dita e fa comparire il cibo. Tutto bene? Insomma. Sui social è scattato subito il confronto con le immagini girate da Chris Columbus nel 2001. Verdetto: colori troppo piatti, effetti speciali poco convincenti, un’atmosfera che per molti non ha nulla dell’originale meraviglia. Mancano perfino le celebri candele sospese. Si è unita agli sfottò anche Ryanair: «Sembra più economico di un nostro volo». Il verdetto più spietato? «Harry Potter in versione Temu». Eppure, l’attesa è frenetica: secondo HBO, il primo trailer ha superato i 277 milioni di visualizzazioni in appena 48 ore. Tutti vogliono tornare a Hogwarts, fra incanto e mistero. Ma guai a voler cambiare qualcosa. La serie, Harry Potter e la pietra filosofale, debutterà su HBO Max il 25 dicembre (un episodio a settimana, sino al 14 febbraio). A postare la clip incriminata è stato David Ellison in persona, fresco padrone di HBO dopo aver comprato Warner Bros. Discovery per un’operazione da 111 miliardi di dollari: «Benvenuti a Hogwarts!». Gli hanno risposto che la computer grafica del 2001 era migliore. E la clip aggiunge perfino uno scambio che nel romanzo non esiste affatto: «È il ritratto sputato di James», dice di Harry la McGranitt, interpretata da Janet McTeer, cui replica Silente: «Le apparenze ingannano, Minerva». Ma perché rifare Harry Potter? HBO ha una risposta semplice: i sette romanzi di J.K. Rowling diventeranno sette stagioni per un business miliardario, capace di trascinare merchandising di ogni tipo, dalla cartoleria ai parchi tematici. Ci sarà più spazio per personaggi e sottotrame che il cinema aveva sacrificato: tornerà perfino Pix, il poltergeist che Columbus aveva girato con Rik Mayall e poi tagliato al montaggio: ora ha il volto di Peter Serafinowicz. A guidare il progetto ci sono Francesca Gardiner e Mark Mylod, già al lavoro per Succession e la seconda stagione è in preparazione. Il problema è che molti fan chiedono fedeltà ai libri, ma pretendono di ritrovare l’atmosfera dei film della propria infanzia. Se Hogwarts cambia, è sacrilegio. Se lo copia, è anche peggio. Nick Frost, il nuovo Hagrid, indossa lo stesso costume disegnato per il compianto Robbie Coltrane: Columbus l’ha notato e si è chiesto che senso abbia rifare tutto daccapo. Stessa sorte per la fotografia: a marzo il teaser era troppo cupo, quindi HBO ha ravvivato i colori, ma adesso la Sala Grande è troppo luminosa. E ovviamente, bisogna parlare dei nuovi protagonisti: Dominic McLaughlin sarà Harry, Arabella Stanton interpreterà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Sono ragazzi chiamati a competere con l’immaginario e i ricordi felici di almeno tre generazioni ma la polemica è diventata ben più grave riguardo Paapa Essiedu, l’attore nero scelto per interpretare Piton, il professore reso indimenticabile da Alan Rickman. Per il suo ruolo, Essiedu ha ricevuto insulti razzisti e persino minacce di morte – alla stampa ne ha letto uno con autore anonimo, «Rinuncia, o ti ammazzo» - tanto che HBO ha rafforzato la sicurezza sul set. E che dire di J.K. Rowling? La romanziera multimilionaria ha concesso i diritti ed è produttrice esecutiva, anzi, secondo Casey Bloys - a capo dei contenuti di HBO - è stata «molto, molto coinvolta» nella scelta di showrunner e regista. Ma le sue posizioni sui diritti delle persone transgender hanno alimentato richieste di boicottaggio sui social e messo in difficoltà alcuni interpreti. John Lithgow ha ammesso di aver pensato di rinunciare al ruolo di Silente, una confessione che ha infiammato ulteriormente i fan, divisi fra chi difende la libertà d’opinione e chi vorrebbe un manifesto woke. Essiedu, che ha firmato una lettera aperta a sostegno dei diritti trans, ha tagliato corto: «Di Jo non voglio parlare affatto» e del resto, lei aveva già fatto sapere che non l’avrebbe licenziato. In questo bailamme, Daniel Radcliffe - il primo, indimenticabile Harry - ha scritto una lettera al suo erede per augurargli di godersela.