La puntata de La Pennicanza di giovedì 19 novembre si apre con l’omaggio di Fiorello a Corrado Augias, scomparso a 91 anni. Lo showman ricorda il giornalista e scrittore citando una sua riflessione sulla vita: “Si vive senza capire granché, quando si afferra il senso della vita è ora di morire. Anch’io sono vissuto senza capire granché. Ora so che la vita si impara e va un po’ meglio”.

E conclude: “Evviva Corrado Augias!”.Spazio poi al fenomeno GTA VI, attesissimo videogioco che, dopo dieci anni di attesa, catalizza l’attenzione degli appassionati. Fiorello ironizza sull’entusiasmo generale e sulle richieste di ferie e assenze dal lavoro: “I problemi del mondo sono finiti in una notte. Non si discute più sulle cose importanti di prima. Si parla solo di GTA VI”. E aggiunge: “C’è la febbre da GTA VI, boom di malattie per il debutto e gli uffici si sono svuotati. Anche noi abbiamo il nostro, GTA Asiago!”.Il conduttore commenta anche i contenuti pubblicati dal Partito Democratico ispirati al videogioco, lanciando una battuta politica: “Su GTA sono trucchi, nella realtà l’anno prossimo li sblocchi con il voto”.

Nel mirino finisce anche Elly Schlein, che avrebbe pubblicato una propria foto sui social mentre giocava a GTA VI. Fiorello commenta: “E allo scoccare della mezzanotte, la Schlein ha pubblicato una sua foto sui social, stava giocando a GTA VI. Ma Elly, tu fai vedere che di notte giochi, ci sarà subito polemica”. Poi arriva la stoccata finale: “Guarda che ora la sigla di GTA non significa più Grand Theft Auto, ora significa Giorgia Ti Asfalta!”.