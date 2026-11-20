Durante la trasmissione “Piazzapulita”, Michele Santoro e Paolo Mieli si sono confrontati sulla guerra in Ucraina e sull’invio di armi a Kiev, dando vita a un dibattito sulle responsabilità politiche e sul ruolo del presidente Volodymyr Zelensky.

Santoro ha chiarito la propria posizione con una frase netta: “Io sono dalla parte degli ucraini, non di Zelensky”, distinguendo così il sostegno alla popolazione ucraina da quello al suo presidente.

Immediata la replica di Paolo Mieli, che ha difeso il ruolo istituzionale di Zelensky: “Al momento Zelensky è il leader dell’Ucraina, non c’è stata una rivolta”. Il giornalista ha poi sottolineato che sarà il voto a stabilire il reale consenso nei confronti del presidente ucraino: “Poi ne discuteremo quando si potranno fare le elezioni”.

Mieli ha inoltre ricordato che anche in condizioni particolarmente difficili gli elettori possono esprimere liberamente le proprie scelte, citando gli Stati Uniti e Israele: “E appena si fanno le elezioni si vede che il popolo decide anche in condizioni estreme. Ha deciso in America e ha deciso in Israele dove ha sconfitto Netanyahu”.

Il confronto ha evidenziato due posizioni differenti: Santoro, che distingue il popolo ucraino dalla sua leadership politica, e Mieli, che richiama il ruolo attuale di Zelensky e la necessità di attendere nuove elezioni per valutare il giudizio degli elettori.