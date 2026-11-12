Cairo tratta con Ranucci per strapparlo alla Rai

Quando Sigfrido Ranucci si stancherà di fare l’influencer senza firma per RaiNews24 potrebbe avere porte aperte a La7. Martedì sera Spotlight “sostenuto” sui social dal neovicedirettore della rete all news della Rai ha raggiunto lo 0,6% di share “quintuplicando gli ascolti della fascia”.

Un cambio di maglia che, però, per severi problemi contingenti, potrebbe non concretizzarsi nell’immediato. I varchi del canale più a sinistra dell’etere italiano, infatti, pare siano in realtà ancora solo poco più che socchiusi per l’ex conduttore di Report. L’editore Urbano Cairo, però, starebbe lavorando con convinzione alla causa per far quadrare il cerchio e portare quello che dicono da sempre sia un suo pupillo a bordo del carrozzone catodico più prossimo al Campo largo.

Fonti qualificate, infatti, hanno riferito a Libero di almeno due se non tre incontri riservati, avvenuti nelle ultime settimane tra Ranucci e il patron de La7. Non una chiacchierata di cortesia, dunque, ma un confronto che avrebbe dato il via a una trattativa vera e propria. Nella quale, però, i punti ancora da chiarire sarebbero ancora parecchi. In particolare a mettersi in mezzo tra Ranucci e la tv di Cairo vi sarebbero almeno due ostacoli tutt’altro che trascurabili. Il primo sarebbe quello economico. Ranucci, infatti, non è certo un acquisto qualsiasi e l’operazione avrebbe un costo che l’editore alessandrino dovrebbe valutare attentamente, tra ingaggio, produzione e collocazione nel palinsesto. Il secondo problema, forse persino più complicato da risolvere, è rappresentato dagli equilibri interni alla rete. Perché a La7 c’è un giornalista di peso che non farebbe certo i salti di gioia all’idea di ritrovarsi Ranucci in casa. Si tratta di Corrado Formigli.

L’ostilità tra i due, a quanto risulta, sarebbe aperta. E immaginare una convivenza televisiva tra il conduttore di Piazzapulita e l’ex volto di Report, ad oggi, non è esattamente semplice. Cairo dovrebbe insomma trovare il modo di inserire un pezzo da novanta senza trasformare il suo canale in un campo di battaglia tra prime firme d’inchiesta pronte a tirarsi addosso calamai e inchiostro.In più, non da ultimo, tra gli impegni più prossimi di Cairo c’è anche un altro nodo da sciogliere: la successione di Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7, autentico pilastro dell’informazione della rete, con la fine dell’anno lascerà la conduzione del telegiornale e al 99% anche la direzione dello stesso. L’uomo o la donna che lo sostituiranno rappresenteranno il cardine su cui girerà l’intero canale.

Basti pensare allo sprint che, nel 2010, l’arrivo del maratoneta per eccellenza dei tg italiani ha dato a tutto il palinsesto de La7. Tanto che, giusto ieri, da altri lidi, quelli di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi è tornato a ribadire che per il fondatore del Tg5 le porte del gruppo sono apertissime. Cosa che, almeno a Cologno Monzese, non vale per Ranucci. Quando gli è stato chiesto, infatti, di un eventuale interesse di Mediaset per l’inchiestista, Berlusconi jr ha risposto con un secco no.Stessa risposta, va detto per dovere di cronaca, che non più tardi di due settimane fa aveva dato, in merito al futuro di Ranucci proprio Cairo in una intervista.«Non ero interessato a portarlo a La7 né ci ho mai pensato», aveva dichiarato senza troppi giri di parole.

Ammettendo però di averlo incontrato una volta, circa dodici mesi fa, in un momento in cui da discutere c’era la pubblicazione del suo libro uscito poi quest’anno e di cui avevamo scritto anche su Libero. Un incontro durante il quale, secondo la versione di Cairo, Ranucci sarebbe stato però più interessato a parlare di tv che del volume. Tanto che, alla fine il nuovo libro firmato da Sigfrido, Il ritorno della casta, è uscito per Bompiani. Le prossime settimane, forse l’anno nuovo, diranno comunque la verità sugli schermi (ben più affascinanti di RaiNews24) che potrebbero accendersi sui reali progetti tv di Ranucci, pronto a fare davvero concorrenza al nuovo Report.