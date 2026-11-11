Pier Silvio Berlusconi: "Io e Marina mai in politica. Mentana? Qui è il benvenuto"

"È veramente tosta, sapevamo sarebbe stato complicato passare da azienda nazionale a multinazionale, ma è tosta , abbiamo messo una marcia incredibile", ha proseguito il figlio del Cav. "Ciò che rende tutto più tosto è che ci troviamo in un mercato abbastanza assurdo per le quote di torta pubblicitaria che prende il digital e, per quanto siano divise per l'85-90% tra pochi giganti globali - ha sottolineato -, è una battaglia davvero difficile, valoriale ed etica . Questi signori riescono a vendere un click come una visualizzazione pubblicitaria ma così non è".

E ancora: "Da un punto di vista editoriale allargato stiamo facendo davvero un ottimo lavoro e siamo molto soddisfatti dei risultati tv e digital in Italia, siamo molto più avanti - ha affermato - di tutti i broadcaster in Europa". Ma c'è stato spazio anche per uno scambio di battute sulla politica: "Nè io nè Marina intendiamo scendere in politica. Condividiamo l'interesse a mantenere vivo ciò che mio padre ha creato e c'è un interesse da imprenditori, perchè crediamo nei valori che mio padre ha sempre predicato. Marina è stata messa al centro di ciò che avviene in Fi ma ha semplicemente parlato con persone avendo in mente l'interesse di Forza Italia, uno dei più grandi lasciti di mio padre che può ancora avere un futuro. Io e Marina siamo oltre la sintonia assoluta".