Milo Infante sbotta durante Verità Nascoste: "Ma non vi vergognate?"

"I Carabinieri entrano in casa senza calzari e senza guanti poi escono, gli guardano le punte delle scarpe ma non vedono tracce di sangue. Si sono addestrati con il manuale di Paperoga". E ancora, in merito agli errori. "Hanno devastato l'alibi di Alberto Stasi, l'hanno cancellato senza dargli la possibilità di difendersi".

E sulla morte, "l'hanno collocata tra le dieci e mezza e le undici ma li Alberto aveva un alibi". Insomma, a detta del conduttore errori gravi sarebbero stati commessi nelle analisi condotte sulla macchina di Stasi, dopo che in un'intervista a Quarto Grado, il maresciallo Roberto Pennini ha raccontato che la vettura era "chiusa a chiave" mentre l'ex fidanzato di Chiara era in caserma. "Ma non vi vergognate un pochino?", si domanda ancora senza nascondere qualche perplessità.