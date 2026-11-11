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Milo Infante sbotta durante Verità Nascoste: "Ma non vi vergognate?"

mercoledì 11 novembre 2026
Milo Infante sbotta durante Verità Nascoste: "Ma non vi vergognate?"

1' di lettura

Milo Infante perde le staffe. Accade durante Verità Nascoste, il programma da lui condotto su Rete 4. Al centro il delitto di Garlasco, con gli ultimi sviluppi che rischiano di riscrivere la storia delle indagini e non solo. Infante si lancia in una dura invettiva in cui elenca alcuni presunti errori commessi nelle settimane successive all'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, con i sospetti tutti concentrati sull'allora fidanzato, Alberto Stasi.

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"I Carabinieri entrano in casa senza calzari e senza guanti poi escono, gli guardano le punte delle scarpe ma non vedono tracce di sangue. Si sono addestrati con il manuale di Paperoga". E ancora, in merito agli errori. "Hanno devastato l'alibi di Alberto Stasi, l'hanno cancellato senza dargli la possibilità di difendersi".

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E sulla morte, "l'hanno collocata tra le dieci e mezza e le undici ma li Alberto aveva un alibi". Insomma, a detta del conduttore errori gravi sarebbero stati commessi nelle analisi condotte sulla macchina di Stasi, dopo che in un'intervista a Quarto Grado, il maresciallo Roberto Pennini ha raccontato che la vettura era "chiusa a chiave" mentre l'ex fidanzato di Chiara era in caserma. "Ma non vi vergognate un pochino?", si domanda ancora senza nascondere qualche perplessità.

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