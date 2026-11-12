Diaco e quei fuori onda: la Rai apre un’indagine

«Oggi è la giornata più difficile», ha detto ieri pomeriggio al suo pubblico di Rai2 Pierluigi Diaco raccontando di essere entrato in studio con uno stato d’animo complesso. Ma la storia (ancor più complessa) degli ospiti gli avrebbe permesso di ricomporre un cuore inizialmente «spezzato» e di ridimensionare le proprie preoccupazioni.

Che succede? La Rai ha avviato un’indagine interna su BellaMa’, il programma condotto da Diaco. La decisione sarebbe arrivata dopo le polemiche provocate dalla sua intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote della diocesi di Milano e concorrente di Ballando con le stelle. Durante il colloquio, il conduttore aveva insisto con domande sulla sua vita sentimentale e sessuale dopo l’abbandono del sacerdozio. E Ravagnani aveva manifestato disagio e rivendicato il diritto a non rendere pubbliche le proprie esperienze personali.

Invece Diaco aveva difeso l’impostazione dell’intervista richiamando il «patto di sincerità» tra chi sceglie di apparire in tv e il pubblico. Ma ora tutto assume un altro tono perché Selvaggia Lucarelli nella newsletter Vale tutto ha pubblicato alcune testimonianze di ex concorrenti e collaboratori della trasmissione, accompagnate da registrazioni audio fuori onda. Atteggiamenti per nulla gentili. Per questo l’azienda intende verificare «la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi» e ricostruire il clima vissuto all’interno della produzione. Nella nota ufficiale, Viale Mazzini precisa che gli accertamenti saranno condotti garantendo la massima trasparenza e tutelando «la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti» impegnati nei programmi del servizio pubblico.

Dietro le quinte si sarebbero verificati episodi caratterizzati da rimproveri molto accesi, frasi offensive, minacce di esclusione e richieste di scuse formulate con modalità giudicate umilianti. Alcuni ex partecipanti affermano inoltre che il conduttore avrebbe sostenuto di poter controllare i loro telefoni o indirizzi informatici. Circostanze che dovranno essere esaminate dall’indagine interna e sulle quali, fino alla conclusione delle verifiche, non è possibile formulare giudizi definitivi.Tra il materiale diffuso compare anche una registrazione che sarebbe stata effettuata durante un fuori onda. Nell’audio si sentirebbe Diaco rivolgersi ad alcuni componenti del cast con espressioni come «bestie» e «vi faccio neri». Spetterà alla Rai accertare il contesto in cui quelle parole sono state pronunciate, l’integrità della registrazione e le persone alle quali erano rivolte.Le testimonianze non restituiscono, peraltro, un’immagine completamente uniforme.

Alcuni ex partecipanti riconoscono al conduttore preparazione professionale e la capacità di offrire opportunità e visibilità. Gli stessi, tuttavia, descrivono momenti di forte tensione e reazioni che avrebbero considerato sproporzionate rispetto agli episodi che le avevano provocate. L’obiettivo degli accertamenti sarà anche capire se le situazioni descritte fossero note all’interno dell’azienda e se siano state precedentemente segnalate. È su tutto questo, più che sul processo mediatico già cominciato, che la Rai sarà chiamata a pronunciarsi.