Non c’è puntata di È Sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer ogni mercoledì in prima serata su Rete 4, senza un siparietto con lo scrittore e alpinista Mauro Corona.

Questa volta sotto i riflettori un cambio di look, favorito dall’intelligenza artificiale. La Berlinguer chiede a Roberto D’Antonio, hair stylist, un commento su diverse immagini di Corona: “Abbiamo preparato con l’intelligenza artificiale alcune immagini, così le vede anche Mauro, che vogliamo sottoporvi”.

Nel primo caso c’è un Corona in ghingheri, vestito con un abito elegante scuro, la Berlinguer scherza: “Questo, vabbè, l’hanno reso troppo bello forse, no? Beh, come ti sembra qua Roberto?”. Lo stylist non sembra convinto: “No, per me no, no, no”. Ancora la Berlinguer: “Non ti va bene così?”. E D’Antonio: “Sembra un cantante dei Pooh, non so”.

La conduttrice passa ad altri look, uno più casual in color bianco panna: “Vabbè, niente, non ce lo vedi. Vediamo l’altra, questa?”. Lo stylist, però, non approva: “No, no”. La Berlinguer stuzzica: “E anche questa. Qui forse gli hanno fatto qualche colpo di sole, un po’ di meche”. D’Antonio conferma: “Si, un po’ di colore, non so, gli hanno fatto le meches, non è da Mauro”.

Un nuovo look per Mauro Corona, in quale versione vi piace di più? pic.twitter.com/poEnSgHaje — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) November 18, 2026

La Berlinguer passa oltre e mostra un Corona occhiali da sole e giubbotto scamosciato: “Vediamo le altre… questa?”. Lo stylist inorridisce: “Per carità, no no no, non va bene, sembra un po’ quelli delle fiction americane, no no”. La conduttrice mostra un ultimo look sportivo e senza barba: “Vediamo l’ultimo, ecco questo?”. D’Antonio non sembra per nulla convinto: “Per carità, no no no. Mauro lo teniamo così”.

Quando la discussione si fa più seria, però, Corona appoggia la reazione di Gianni Cuperlo del Pd in Parlamento dopo le dichiarazioni di Rossano Sasso (esponente di Futuro Nazionale) sui partigiani che uccisero Giovanni Gentile: “Orrendo che un parlamentare definisca i partigiani assassini e vigliacchi”. Un pensiero, infine, per la recente scomparsa del giornalista Toni Capuozzo: “Pessoa diceva ‘La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto ma se ascolto sento il tuo passo’”.