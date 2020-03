L'8 marzo ai tempi del coronavirus

Maurizio Costanzo 08 marzo 2020 a

È l’8 marzo, la festa delle donne. Di tutte le donne, anche di quelle donne mamme che, con il coronavirus e la chiusura delle scuole, hanno visto aumentare il loro impegno domestico. Capisco che si tratta di una emergenza, ma bisogna rendersi conto che in tante famiglie italiane l’emergenza sta diventando una cosa molto seria. Se io mamma lavoro, a chi lascio mio figlio? Non sempre ci sono i nonni o gli zii che possono. Scrivo queste cose, pur rendendomi conto che la decisione di chiudere le scuole e gli atenei era quasi inevitabile, rispetto all’andamento del coronavirus. Se poi aggiungo la prevista perdita di 7 miliardi per il turismo: non vorrei essere nei panni di chi deve far quadrare i conti in Italia.