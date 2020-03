Ma quando finirà questo coronavirus?

Maurizio Costanzo 13 marzo 2020 a

Ho sentito, a Roma, un uomo dire a un altro: “Ma lo sai che erano dieci anni che non stavo a casa con mia moglie tante ore al giorno?”. E l’altro: “Figurati … era tempo che riuscivamo a non litigare, adesso come adesso, per colpa di questo virus, litighiamo un giorno sì e un giorno no”. Sì, anche questi sono gli inevitabili squilibri che una convivenza forzata per molte ore al giorno può portare, ma, comunque, un cambio di abitudini. Il problema è anche quello di convivere con la paura, con l’incertezza sul domani e su tutto la domanda principe: “Ma quando finirà?”. Già, non lo sappiamo, ma non c’è qualcuno che lo sa e non ce lo dice.