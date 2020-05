Bonafede è riuscito a respingere la mozione di sfiducia? Merito del cognome

22 maggio 2020 a

Si dice che l’abito non faccia il monaco. Può esser vero. Però, talvolta, ad esempio, i cognomi aiutano. Guardate il Ministro Bonafede che ce l’ha fatta a far respingere in Senato la mozione che lo avrebbe dovuto sfiduciare e, quindi, lo ha aiutato “bona-fede”. E così provate a vedere fra i cognomi dei vostri conoscenti, se non trovate una certa rispondenza tra cognome e persona. A me, sin dai tempi di scuola, mi ripetevano che avrei avuto costanza, e devo dire che così è stato. Avevo un compagno di scuola che si chiamava, curiosamente, Giraffini e, infatti, aveva un collo pronunciato. Forse lo vedevamo così, in quanto condizionati dal nome. Può essere, ma il nome conta.

