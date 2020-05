Ricordiamoci che ce l'abbiamo già fatta

Maurizio Costanzo 31 maggio 2020 a

a

a

Il coronavirus ha chiuso i cinema e ha fermato la produzione dei film, quindi noi vediamo, sempre più frequentemente, in televisione, film di ieri e dell’altro ieri. Erano belli, almeno quelli del dopoguerra: insegnavano come gli italiani ce l’avevano fatta. È vero, ce l’abbiamo fatta. Ce lo dice la memoria dei più anziani e anche Gassman, Tognazzi, Sordi che si muovevano in un’Italia della ricostruzione e del futuro. Mi piacerebbe che il cinema riprendesse a esserci e, quindi, a girare film, anche sulla pandemia, anche sulle nostre condizioni attuali. Non foss’altro per far finta che parliamo del passato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.