I ministri con il triciclo

Leggo che cresce sempre più, nelle grandi città, l’uso del monopattino elettrico. Leggo anche che in molte città la bicicletta sta tornando fortemente di moda. Aspetto che tornino di moda anche i pattini, non il monopattino ma i pattini veri e propri e la città diventi una grande pista: per pattinaggio, per monopattini e per biciclette. Mi piacerebbe vedere arrivare i Ministri, per un Consiglio dei Ministri, con un triciclo che poi viene parcheggiato nell’atrio di Palazzo Chigi. Con comodo, qualcuno mi spiegherà, con tutta questa mobilità alternativa, che ne sarà dell’Azienda filotranviaria.

