Mesina come Messina Denaro: docenti in latitanza

Maurizio Costanzo 12 luglio 2020 a

a

a

Graziano Mesina, noto bandito sardo, non ha aspettato la notifica che lo informava che doveva tornare in cella e, a 78 anni, è scappato. In realtà Graziano Mesina è un docente in evasioni e latitanze. Conosce l’angolo più remoto della Sardegna dove nascondersi e vivere. Mesina, come Messina Denaro: devono esser nomi che facilitano la fuga, la latitanza, la non arrendevolezza. Anche la storia di Messina Denaro è incredibile. Ho perso il conto di quanti suoi accoliti sono stati arrestati ma, come si conviene, nessuno ha detto niente e il Capo è ancora latitante. Comunque, al momento, lo è anche il sardo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.