Perché la Raggi si è ricandidata con largo anticipo

Ho fatto alcune indagini e ho scoperto perché Virginia Raggi ha proposto la propria ricandidatura a Sindaco di Roma con notevole anticipo: temeva che qualche malfidato, nascosto in una delle tante buche, potesse farla cadere in un tranello. A Roma non si cade nei tranelli ma nelle buche. La Appendino, Sindaco di Torino, essendo alta, non ha paura di candidarsi a Roma. A lei, le buche le fanno il solletico. Ma se provassimo con un Sindaco uomo? Anche se, sia Enrico Letta che David Sassoli, hanno declinato la candidatura. Un nome ce l’ho: Numa Pompilio. E se declinasse: Tullio Ostilio o, infine: Anco Marzio.

