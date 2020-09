Willy, il gesto di Giuseppe Conte che mi è piaciuto: così fan tutti?

11 settembre 2020 a

Riguardo alla storia terribile di Colleferro, dove è morto il povero Willy, mi ha colpito che il Presidente del Consiglio, Conte, abbia telefonato ai genitori del ragazzo ucciso, portando solidarietà e pensieri affettuosi. Non so se i presidenti del Consiglio fanno spesso queste cose. A dire il vero non mi risulta. Ecco perché mi è piaciuto il gesto di Giuseppe Conte. Mi auguro che il Presidente non chiami mai quegli “odiatori” dei social che hanno inneggiato al gesto compiuto dai ragazzi palestrati. I social sono uno strumento democratico che fa parlare tutti. Talvolta ho il sospetto che parlino di più gli odiatori.

