Johnny Lo Zingaro, fa tenerezza lei che crede alla storia d'amore. Lui meno

“Johnny lo zingaro” è un bandito che ha passato molti anni della sua vita in carcere. Si è comportato bene, gli hanno dato un permesso premio, ma non si è ripresentato in carcere. Lo hanno ri-arrestato, poi un nuovo permesso premio ed è di nuovo scappato. Lo hanno ripreso nelle campagne di Sassari, non molto lontano dal penitenziario, e ha subito dichiarato: “L’ho fatto per amore”. Qualcuno ha intervistato anche la donna e pare che sia una storia che vada avanti da anni, con lei che ha dichiarato che le prime volte passavano ore a guardare gli alberi e la natura. Sì, una storia d’amore. Fa tenerezza lei che ci crede. Un po’ meno lui. Ma forse mi sbaglio.

