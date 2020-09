Maurizio Costanzo 24 settembre 2020 a

In Malesia è successa una cosa veramente curiosa. Un ragazzo ha perso il suo smartphone. Il ragazzo abita in una casa ai limiti della giungla e, guarda caso, qualche giorno dopo ha ritrovato in terra lo smartphone. Ha capito anche che qualcuno glielo aveva rubato. Infatti, nella memoria dello smartphone, l’uomo ha trovato foto e video di scimmie che si erano fatti dei veri e propri selfie. Si vede anche una scimmia che prova ad addentare lo smartphone. Non mi stupisco che le scimmie si siano fatti dei selfie. Mi stupisco di quanti selfie si facciano gli umani.

