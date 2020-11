Maradona? Mi fece una bella impressione: mi chiedo se mi ero sbagliato

29 novembre 2020 a

In questi giorni dove, giustamente, si parla molto della scomparsa di Diego Armando Maradona, sono rincoro dal ricordo di una intervista lunga più di un'ora che feci a Maradona e che andò in onda su Canale 5. Ci ripenso e ricordo il suo incredibile entusiasmo dopo tanti anni di successi e anche alcune ingenuità nelle risposte. Mi face una bella impressione, Maradona, anche se, oggi, non riesco a capire, da quel che leggo, se mi sono sbagliato o se ho avuto la fortuna di conoscere una parte meno nota del grande campione. Probabilmente, proprio il suo entusiasmo e la sensazione di parlare con un unicum del calcio, ha formato il mio giudizio e quindi il mio ricordo.

