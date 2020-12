Nei paesi la chiacchiera e la malevolenza rimangono

Mauro Costanzo 07 dicembre 2020 a

Incredibile: a Bellano, dalle parti di Lecco, sono comparse scritte sui muri contro il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri. L’accusa sarebbe quella di corteggiare le mogli altrui. Il Maresciallo in questione sostiene che, al contrario, si tratta di chiacchiere e che non c’è nulla di vero. È sempre interessante accorgersi come nei paesi sia rimasto il mondo di Guareschi o di Fogazzaro: la chiacchiera, l’insinuazione, la malevolenza. Probabilmente, il Carabiniere in questione è un bell’uomo. Probabilmente è anche un buon conversatore. Probabilmente, agli altri uomini tutto questo dà un po’ fastidio.

