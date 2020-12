I pinguini, l'iceberg e la catastrofe (per l'uomo)

Maurizio Costanzo 20 dicembre 2020 a

Sono e rimarrò sempre dalla parte dei pinguini. Sono animali che trovo eleganti, in alcuni momenti divertenti e hanno un modo di vivere interessante. Sono loro a covare le uova dei figli e sono loro, che sembrano dei filosofi, che insieme passeggiano lungo i ghiacciai. Ebbene, un iceberg grande come il Molise, sta per schiantarsi su un’isola. Gli esperti dicono che sarà una catastrofe per due milioni di pinguini. Non si rendono conto che avanti così con il clima, sarà una catastrofe per tutti. Il brutto è che nessuno si preoccupa di avvisare i pinguini stessi.

