I problemi del Parlamento? Un Conte o un Conte ter, mica i vaccini che non arrivano

Maurizio Costanzo 20 gennaio 2021 a

C’è il Covid e i numeri della pandemia non accennano a scendere in maniera concreta e definitiva. Tornano ad esserci regioni rosse e arancioni. Continuano ad esserci ristoranti e bar che aprono e chiudono. Continua ad esserci una grande confusione nella popolazione, ma intanto in Parlamento stanno cercando di vedere se mantenere l’attuale Conte o fare un Conte ter. Certo, questi sono problemi, non i vaccini che tardano ad arrivare. Questi sono problemi e non che in una Casa di Riposo vicino Roma siano morte 5 persone proprio per Covid. Quel partito si chiama Italia Viva e ogni tanto ai cronisti tocca fare il censimento dell’Italia morta.

