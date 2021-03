Eutanasia, perché sono un assoluto assertore da sempre

31 marzo 2021 a

Mi trovo ancora una volta a parlare di eutanasia della quale sono un assoluto assertore da sempre. L’Associazione Coscioni, quelli che hanno accompagnato il DJ Fabo a morire serenamente in Svizzera, hanno detto: “Sentire che dopo il Portogallo un altro Paese vicino all’Italia come la Spagna si è pronunciato a favore dell’eutanasia, ci rende, ancora una volta, impotenti dinanzi al silenzio dell’Italia”. Eppure, a chi scrive, risulta che molte persone in grande sofferenza, in previsione di una morte certa, gradirebbero morire serenamente guardando i propri cari.

