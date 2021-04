Via le grandi navi da Venezia? Sono lieto, almeno si evita di mettere a rischio la laguna

09 aprile 2021 a

Alcuni Ministri del Governo italiano hanno dato il via libera all’allontanamento delle grandi navi da Venezia. Se ne discuteva da molto in quanto il passaggio di queste grandi navi avrebbe creato, e infatti ha creato, un impatto ambientale. Il primo decreto fu del 2012 firmato Clini-Passera che però rimase incompleto. Sono lieto si faccia qualcosa per evitare di mettere vieppiù a rischio la meraviglia che è Venezia e la sua laguna. Forse ci sono anche altre zone d’Italia dove andrebbe preso qualche provvedimento. Perché non fare il buon proposito di porre in essere queste iniziative?

