Principe Filippo, 70 anni di rispetto del protocollo

14 aprile 2021

a

a

Con qualche giorno di ritardo mi unisco al dispiacere degli inglesi per la scomparsa del principe Filippo di Edimburgo. A giugno avrebbe compiuto 100 anni. Pensate: per più di 70 anni, seguendo il protocollo, è stato sempre uno o due passi dietro la Regina. Soltanto al traguardo finale, l’ha superata in volata. Non so a voi, ma a me Filippo di Edimburgo mi era molto simpatico, per l’ironia che traspariva dai suoi occhi, per l’atteggiamento di chi era consapevole di cosa il protocollo lo costringeva a fare.

