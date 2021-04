Le incredibili conseguenze psicologiche del coronavirus

Maurizio Costanzo 18 aprile 2021 a

Incredibili le conseguenze psicologiche del Coronavirus. Pensate che, dopo un anno di restrizioni per colpa del Coronavirus, molti nostri connazionali pensano che, una volta liberi, meglio dell’amore o della carriera, sia viaggiare. Per carità, si può capire, perché viaggiare è un segno di libertà. Vorrei però domandare loro: dove andate? Vi trovate bene arrivati sul posto? Non è forse meglio rimanere in casa e abbracciare, dopo tanto tempo, chi avresti voluto abbracciare e non potevi? Ma vedrete che, prossimamente, scopriremo altri comportamenti deviati dovuti al Covid e una recuperata libertà dal medesimo.

