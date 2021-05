06 maggio 2021 a

Uno studioso delle balene, Brian Skerry, c’informa che le balene sono come noi, anzi meglio. Sognano, educano i figli, cantano, si trasmettono cultura e leggende. Non lo metto in dubbio e mi fa piacere che sia così. L’unica cosa che chiedo a Brian Skerry: come ha fatto a scoprire tutto questo? Ha forse qualche amicizia tra le balene? Si è accorto quando si fanno queste confidenze? Quando cantano, quando si tramandano leggende? Ci può informare, senza fretta, anche sui delfini che c’incuriosiscono molto?

Maurizio Costanzo



