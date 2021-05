Niente vaccino? E la signora centenaria si incammina a prenderselo da sola

Maurizio Costanzo 07 maggio 2021 a

a

a

Una storia incredibile. In un paese in provincia di Catanzaro la Signora Lucia Talotta di 100 anni si è accorta di essere rimasta l’unica nel suo vicolo a non aver ricevuto la dose del vaccino. Solo per un errore, intendiamoci. Ma, Lucia non si è data per vinta, ha fatto la strada da sola, è andata dove si facevano i vaccini e ha chiesto la dose. Io controllerei sui documenti la sua vera data di nascita. Mi sembra incredibile che abbia 100 anni

