Tasse e mascherine, trova le differenze

Gli italiani sono straordinari nel sorprenderci sempre. Potevamo immaginare che i nostri connazionali non ne potessero più d’indossare la mascherina. E’ stato fatto un sondaggio. Ebbene, 7 italiani su 10 hanno affermato che no, non si deve fare l’estate senza mascherina. Mi sfugge dove abbiamo appreso tanta saggezza. Non capisco come mai abbiamo imparato a volerci bene. Però è così e ne prendiamo atto volentieri. E’ anche probabile che, dinanzi ad altri interrogativi che ci riguardano, tanto per citarne uno, le tasse, alla domanda: “Sei contento di pagare le tasse?”, non ci sarebbe stata quella unanimità positiva.

