Ma un cane in grado di fiutare uno stupido, non lo hanno ancora trovato?

Ogni tanto mi capita di leggere notizie che riguardano attività utili all’uomo da parte dei cani. È la seconda volta che apprendo di cani anti-Covid, in grado di fiutare il virus negli asintomatici, i quali sono, non per loro colpa, i maggiori diffusori del contagio. Quello che ho chiesto, ma nessuno mi ha risposto, è come fanno ad allenare i cani anti-Covid. Cioè: prendono uno stock di Covid 19, lo spargono in giro, se il cane lo trova viene premiato con una polpetta? L’importante, a mio parere, è che i cani che ci mettono in salvo, non rimangano contagiati a loro volta. Ma un cane che è in grado di fiutare uno stupido, non lo hanno ancora trovato?

