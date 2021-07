Il gossip su Nerone, se ne occupò il "Dagospia" di quegli anni?

18 luglio 2021 a

Leggo notizie su Nerone particolarmente singolari o, forse, appaiono così a me per ignoranza. Non sapevo che era salito al potere a 16 anni e che vi era rimasto per 14. La vita media si è allungata, ma fa impressione che allora si potesse diventare imperatori salendo al potere nell’età nella quale nascono i primi amori. Come ha fatto in tempo, così giovane, Nerone, a farsi la fama che si è fatta, anche in negativo? Non sarà che anche allora, come oggi, c’erano le gazzette fatte di pettegolezzi? Certamente, all’epoca, di Nerone si occupò il “Dagospia” di quegli anni.

