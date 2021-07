Denise Pipitone e la speranza cinese per mamma Piera

Maurizio Costanzo 25 luglio 2021 a

Si apprende che, in Cina, è stato ritrovato un figlio del quale non si avevano notizie da 24 anni. Non conosciamo la storia, ma non abbiamo motivo di ritenere che non sia proprio così. Oltretutto mi sembra un incoraggiamento per Piera Maggio, madre di Denise Pipitone e per quanti con lei, da 17 anni, cercano la bambina scomparsa. Federica Sciarelli con “Chi l’ha visto?” porta acqua al suo mulino. A proposito di Federica Sciarelli, in tanti anni di trasmissione pensate quanti scomparsi ha ritrovato e riportato a casa.

