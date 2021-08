Un discendente di Leonardo si faccia vivo, vorrei parlarci

07 agosto 2021 a

Non metto in discussione il lavoro di alcuni ricercatori del Museo Ideale “Leonardo da Vinci”, i quali sostengono che il nuovo albero genealogico di Leonardo si estende a 21 generazioni per 690 anni e individua 14 discendenti maschi viventi. Un discendente di Leonardo, qualunque lavoro faccia, si faccia vivo. Vorrei parlarci. Vorrei anche capire che aspirazioni ha e quanto somiglia o no al suo avo. Ma nessuno dei discendenti ha provato a rifare “La Gioconda”?

