I temerari delle vacanze in bici? Forse perché non riescono a soggiornare...

È una bella storia. Si chiama Ilaria Fiorillo, ha 29 anni, lavora in un ristorante stellato, credo come barman e quest’anno, per tornare nella sua Foggia, è partita in bicicletta da Milano e ha fatto, sempre in bici, mille chilometri in diciannove giorni. Complimenti! Ma quanti giorni di ferie le hanno dato al ristorante, se ha potuto farne 19 in bicicletta? Immagino sia tornata in treno, comunque. Ricordo che anche in passato ci furono temerari che vollero trascorrere le vacanze in bicicletta. Forse perché non si fa in tempo a soggiornare: si arriva, ci si fa una doccia e si riparte.

