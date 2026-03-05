Gianluca Rocchi aggredito sugli spalti: scortato fuori dallo stadio

La partita, conclusa con un pirotecnico 3-3, è stata ricca di episodi e decisioni contestate. Proprio alcune scelte arbitrali hanno alimentato la rabbia di parte del pubblico di casa, che a fine gara ha indirizzato la propria protesta anche verso Rocchi. Secondo le ricostruzioni, diversi sostenitori si sarebbero avvicinati al designatore con atteggiamenti aggressivi e parole pesanti , tentando un confronto diretto.

Serata ad alta tensione allo stadio dei Marmi di Carrara, dove il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato contestato duramente da alcuni tifosi al termine della sfida di Serie B tra Carrarese e Catanzaro . L’ex direttore di gara, oggi responsabile degli arbitri italiani, si trovava in tribuna per seguire da vicino la prestazione dell’arbitro Federico Dionisi , ma la sua presenza non è passata inosservata e ha generato momenti di forte nervosismo sugli spalti.

La tensione è salita rapidamente. Tra urla, insulti e gesti provocatori, uno dei presenti avrebbe anche sventolato alcune banconote davanti a Rocchi, gesto interpretato come una chiara provocazione. A quel punto la situazione ha rischiato di degenerare ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Digos sono intervenuti per accompagnare Rocchi fuori dallo stadio e garantire che lasciasse l’impianto in sicurezza.

Le polemiche nascono soprattutto da quanto accaduto nel finale di partita, in occasione del gol del definitivo pareggio del Catanzaro. L’arbitro Dionisi aveva inizialmente assegnato un calcio di rigore agli ospiti. Dal dischetto Pontisso si era fatto parare il tiro da Bleve, ma subito dopo il Var è intervenuto segnalando l’ingresso anticipato in area di diversi giocatori. Il direttore di gara ha quindi deciso di far ripetere il penalty tra le proteste dei padroni di casa. Alla seconda occasione Pittarello non ha sbagliato, firmando il 3-3. L’episodio ha acceso ulteriormente gli animi in uno stadio già molto caldo. L’ennesimo capitolo di una stagione complicata per gli arbitri italiani, spesso al centro di contestazioni e discussioni sia in Serie A sia nel campionato cadetto.