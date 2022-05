26 maggio 2022 a

a

a

La verità è che gli studiosi della Nasa non sanno più come avere rapporti con gli alieni. Tanto è vero che l’idea attuale è quella di immagini di nudi umani e femminili per comunicare con i medesimi. Sinceramente non pensiamo che gli alieni si stupiscano per questo ed evitino di venirci a trovare. Chissà quante volte ci hanno già visto un po’ spogliati. Quindi un’idea se la sono fatta.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.