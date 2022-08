Sharon Stone, amore italiano e fregatura?

Maurizio Costanzo 22 agosto 2022 a

a

a

Sant’Alessio Siculo, un piccolo paese di 1.500 abitanti in provincia di Messina, ha ricevuto le attenzioni di Sharon Stone che, dopo la sfilata di Dolce&Gabbana, ha girato un po’ l’isola circumnavigandola con lo yacht. Poi, su Instagram, Sharon ha postato la foto del castello del paese e ha scritto: “Amore”. Il Sindaco del paese, in un momento di entusiasmo, ha detto: “Sharon Stone sarà la nostra regina. L’aspettiamo”. Non ci risulta che Sharon abbia risposto, fino ad oggi.