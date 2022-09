Il bagno nello champagne? Anche la doccia col Frascati

Maurizio Costanzo 19 settembre 2022 a

La notizia è curiosa. A Castelfranco Veneto due uomini e una donna sono stati arrestati per aver rubato bottiglie di champagne da un supermercato e, quindi, si sono fatti tutti insieme un bagno rinfrescante. Qualcuno, spiritoso, ha anche commentato: “E il bidet, con che lo fate? Col Sassicaia?”. La verità è che, ognuno di noi, un po’ di invidia per questo bagno con le bollicine l’ha provata. Certo, a ben pensarci, anche una doccia con il Frascati non sarebbe poi così malvagia!